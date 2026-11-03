Мирошник: неофициальные тюрьмы на Украине стали системой Фото: REUTERS.

На Украине сложилась система неофициальных тюрем, о которой известно киевскому руководству. Об этом говорит посол РФ по специальным поручениям Родион Мирошник.

«Вопрос бунта родственников насильно мобилизованных и украинской общественности был вопросом времени, потому что это системное явление, которое смогло прорваться на территорию Киева», — говорит представитель российского МИД во время разговора с журналистами.

Также он высказался о мобилизации на Украине. Дипломат уверен, что до 70% солдат ВСУ мобилизуют насильно, уточнил Мирошник в интервью ТАСС.

Ранее KP.RU рассказал, что в Киеве прошли протесты из-за существования «пыточных». Вероятно, в них содержались мобилизованные, которые сбежали из военкомата. Силовики Украины хотели их тайно вывести.