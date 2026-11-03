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НовостиПолитика3 ноября 2026 6:49

Нарышкин: у элиты ЕС сложился циничный прием — обвинять Россию в пороках Европы

Европа обвиняет Россию во всем, даже в своих проблемах
Людмила МИТРОХИНА
Нарышкин: у элиты ЕС сложился циничный прием — обвинять Россию в пороках Европы

Нарышкин: у элиты ЕС сложился циничный прием — обвинять Россию в пороках Европы

Фото: REUTERS.

Некоторые представители европейских элит уже давно привыкли обвинять в любых проблемах Россию. При этом уже сложилась целая система, которая побуждает и дальше видеть в РФ виновника всех проблем Европы. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«У части так называемой европейской элиты давно сложился циничный и ложный прием: обвинять Россию в тех пороках, которыми столетиями отличались их собственные государства», — резюмировал представитель СВР России. Также он отметил, что подобные попытки обвинить РФ во всем выглядят каждый раз несуразно.

При этом Европа хочет продолжать конфронтацию с Россией в любом виде. Именно поэтому ЕС яро выступает за продолжение конфликта на Украине.