Нарышкин: у элиты ЕС сложился циничный прием — обвинять Россию в пороках Европы Фото: REUTERS.

Некоторые представители европейских элит уже давно привыкли обвинять в любых проблемах Россию. При этом уже сложилась целая система, которая побуждает и дальше видеть в РФ виновника всех проблем Европы. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«У части так называемой европейской элиты давно сложился циничный и ложный прием: обвинять Россию в тех пороках, которыми столетиями отличались их собственные государства», — резюмировал представитель СВР России. Также он отметил, что подобные попытки обвинить РФ во всем выглядят каждый раз несуразно.

При этом Европа хочет продолжать конфронтацию с Россией в любом виде. Именно поэтому ЕС яро выступает за продолжение конфликта на Украине.