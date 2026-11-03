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НовостиПолитика3 ноября 2026 6:51

ВС РФ поразили тепловые электростанции в трех регионах Украины

Российские войска нанесли удары по тепловым электростанциям на Украине
Анастасия СУТОРМИНА
ВС РФ поразили тепловые электростанции в трех регионах Украины

ВС РФ поразили тепловые электростанции в трех регионах Украины

Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Российской Федерации поразили три тепловых электростанции на территории Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Так, в Винницкой области поражена тепловая электростанция Ладыженская мощностью 1 800 МВт. Также под удар попали тепловые электростанции в Днепропетровской области - Криворожская и Приднепровская.

Ранее российская армия нанесла удары по четырём локомотивам в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Цели поражены барражирующими боеприпасами "Герань". Уничтожены два локомотива в Сумах, по одному – у Комсомольского Харьковской области и в Днепропетровске.