ВС РФ поразили тепловые электростанции в трех регионах Украины Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Российской Федерации поразили три тепловых электростанции на территории Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Так, в Винницкой области поражена тепловая электростанция Ладыженская мощностью 1 800 МВт. Также под удар попали тепловые электростанции в Днепропетровской области - Криворожская и Приднепровская.

Ранее российская армия нанесла удары по четырём локомотивам в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Цели поражены барражирующими боеприпасами "Герань". Уничтожены два локомотива в Сумах, по одному – у Комсомольского Харьковской области и в Днепропетровске.