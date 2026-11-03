В Совфеде прокомментировали ситуацию с «пыточными» в Киеве Фото: Sahana M S/Shutterstock/Fotodom

Глава комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас прокомментировал ситуацию с «пыточными» в Киеве. Он заявил, что ситуация с удержанием людей в подвале под Киевом демонстрирует, во что превратился «европейский выбор» Украины. Эту тему он поднял в своем Telegram-канале.

«В Киеве, который пока еще входит в состав Украины под контролем хунты (главаря киевского режима Владимира — прим. ред.) Зеленского, «не рабы, люди европейского выбора» вдруг с удивлением обнаружили, что их не только отлавливают, как скот, но и держат в частных тюрьмах, а там избивают и убивают лопатами, требуя выкуп. Такая вот «Европа» получилась», — резюмировал сенатор в своем сообщении.

2 ноября украинские СМИ сообщили, что в подвале частного дома под Киевом удерживают около 40 человек. При этом силовики и власти Украины были в курсе происходящего. После разрастания народных волнений полиция хотела тайно вывести тех, кого держали в подвалах.