В Турции при опрокидывании автобуса пострадали 45 человек

Пострадавших госпитализировали. По факту ДТП начато расследование

В турецкой провинции Конья опрокинулся междугородний автобус. В результате инцидента пострадали 45 человек, пишет газета Milliyet.

Авария произошла около 02:00 на трассе Ыспарта — Бейшехир. Автобус компании Yeni Diyarbak r ехал из Антальи в Ыгдыр. В какой-то момент водитель потерял управление, и машина съехала в кювет. Около 40 пострадавших, по предварительным данным, получили лёгкие травмы. Пострадавших госпитализировали. По факту ДТП начато расследование.

Ранее KP.RU писал, что 30 октября на трассе Рас-Гариб — Хургада в Египте автобус врезался в грузовик с песком. В результате ДТП погибли три человека, ещё 25 получили травмы. Генконсульство РФ в Хургаде сообщило, что четверо граждан России получили лёгкие травмы в этой аварии, им оказана помощь.