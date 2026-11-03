Скандал с пыточной под Киевом попытаются скрыть: на Западе рассказали о дальнейших шагах Киева Фото: REUTERS.

Запад и украинские власти попытаются замять скандал с пыточной под Киевом. Так считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен. Он также рассказал о дальнейших шагах киевского режима.

"У политико-медийного истеблишмента впереди много работы: нужно обелить пыточные камеры Зеленского, преуменьшить масштаб разоблачений и сделать так, чтобы эта история полностью исчезла из поля зрения общественности", — резюмировал профессор в своем аккаунте соцсети X.

Напомним, в понедельник, 2 ноября, украинские СМИ сообщили о захвате около 40 человек вооруженными мужчинами в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области. К этому месту начали приходить протестующие. Силовики поспешили разогнать митингующих слезоточивым газом, а также хотели тайком вывести тех, кто содержался в секретных тюрьмах.