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НовостиПолитика3 ноября 2026 7:21

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на рейсовый автобус в ЛНР

СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по рейсовому автобусу
Анастасия СУТОРМИНА
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на рейсовый автобус в ЛНР. Фото: Ilya Moskovets/Global Look Press

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на рейсовый автобус в ЛНР. Фото: Ilya Moskovets/Global Look Press

Уголовное дело о террористическом акте возбуждено после атаки Вооруженных сил Украины на рейсовый автобус в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Накануне глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что один мирный житель погиб и еще восемь получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины на рейсовый автобус в ЛНР.

Кроме того, ночью ВСУ уничтожили здание «Лугакома», уничтожено оборудование. Работу провайдеру придется начинать восстанавливать с нуля. Также пострадал еще ряд зданий в месте удара, в том числе старейший музей города.

Напомним, атаки ВСУ на гражданский пассажирский транспорт происходит регулярно на протяжении нескольких лет. Так, в Донецке ВСУ обстреляли маршрутный автобус, в результате чего был ранен водитель. Украинские военные использовали при этом ударный БпЛА-камикадзе.