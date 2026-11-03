СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на рейсовый автобус в ЛНР. Фото: Ilya Moskovets/Global Look Press

Уголовное дело о террористическом акте возбуждено после атаки Вооруженных сил Украины на рейсовый автобус в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Накануне глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что один мирный житель погиб и еще восемь получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины на рейсовый автобус в ЛНР.

Кроме того, ночью ВСУ уничтожили здание «Лугакома», уничтожено оборудование. Работу провайдеру придется начинать восстанавливать с нуля. Также пострадал еще ряд зданий в месте удара, в том числе старейший музей города.

Напомним, атаки ВСУ на гражданский пассажирский транспорт происходит регулярно на протяжении нескольких лет. Так, в Донецке ВСУ обстреляли маршрутный автобус, в результате чего был ранен водитель. Украинские военные использовали при этом ударный БпЛА-камикадзе.