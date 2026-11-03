Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

С июля по сентябрь от действий киевского режима пострадало наибольшее число детей как минимум за последние два года. Об этом журналистам заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его данным, за этот период от рук украинских боевиков пострадали 265 детей, 42 из них были убиты. Дипломат указал, что некоторые погибшие дети были атакованы в упор — как 14-летняя девочка в Новопсковском муниципальном округе ЛНР, которую во время поездки на велосипеде атаковал украинский ударный дрон.

«Подобные действия должны трактоваться не только как убийство гражданского лица, но как внесудебная казнь безоружного ребенка», — добавил Мирошник.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума заявила, что страны Запада напрямую вовлечены в преступления киевского режима против мирного населения, включая детей.