Цена биткоина в октябре упала более чем на 7% впервые с 2014 года. Фото: Sergey Elagin/Global Look Press

Цена биткоина по итогам октября снизилась на 7,32% по сравнению с сентябрьскими показателями. Такие данные поступают с площадки Coinglass.

До этого подобное падение фиксировалось в 2014 году, тогда оно составляло 12,57%. Затем снижение стоимости случались, однако не они были не такими серьезными.

Так, в 2018 году биткоин терял в цене 4,65% и 2025 году - 3,95%. Во все следующие годы биткоин только дорожал.

В мае прошлого года стоимость биткоина впервые с конца января 2025 года поднялась до 105 тысяч долларов. Однако через несколько часов цена вновь уменьшилась.

С 1 сентября этого года в России вступил в силу закон о криптовалютах. Сайт KP.RU рассказал, где, когда и как можно будет торговать криптой.