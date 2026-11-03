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НовостиЭкономика3 ноября 2026 7:30

Цена биткоина в октябре упала более чем на 7% впервые с 2014 года

Биткоин резко подешевел по итогам октября 2026 года
Анастасия СУТОРМИНА
Цена биткоина в октябре упала более чем на 7% впервые с 2014 года. Фото: Sergey Elagin/Global Look Press

Цена биткоина в октябре упала более чем на 7% впервые с 2014 года. Фото: Sergey Elagin/Global Look Press

Цена биткоина по итогам октября снизилась на 7,32% по сравнению с сентябрьскими показателями. Такие данные поступают с площадки Coinglass.

До этого подобное падение фиксировалось в 2014 году, тогда оно составляло 12,57%. Затем снижение стоимости случались, однако не они были не такими серьезными.

Так, в 2018 году биткоин терял в цене 4,65% и 2025 году - 3,95%. Во все следующие годы биткоин только дорожал.

В мае прошлого года стоимость биткоина впервые с конца января 2025 года поднялась до 105 тысяч долларов. Однако через несколько часов цена вновь уменьшилась.

С 1 сентября этого года в России вступил в силу закон о криптовалютах. Сайт KP.RU рассказал, где, когда и как можно будет торговать криптой.