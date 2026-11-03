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НовостиОбщество3 ноября 2026 7:39

Бот для оплаты ChatGPT — мошенничество: Как жулики выманивают данные карты через Telegram

МВД: мошенники крадут деньги через чат-боты для оплаты ChatGPT
Мария СПИРИДОНОВА
МВД: мошенники крадут деньги через чат-боты для оплаты ChatGPT

МВД: мошенники крадут деньги через чат-боты для оплаты ChatGPT

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В МВД предупредили россиян о новой уловке аферистов в Telegram. Мошенники создают в мессенджере чат-боты якобы для оплаты зарубежных сервисов, включая подписку на ChatGPT Plus. Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным ведомства, преступники отправляли жертвам фишинговые ссылки, которые вели на страницы с запросом данных банковской карты, после чего со счёта списывали денежные средства. Сейчас бот сменил название и предлагает приобрести тариф «Премиум» для Telegram по цене значительно ниже официальной. В МВД предупреждают: покупка подписки ChatGPT Plus через Telegram-бота в большинстве случаев может быть мошенничеством.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что мошенники придумали новую уловку по обману россиян — они действуют под видом автомагазинов. Аферисты предлагают приобрести шины по низкой цене, а затем пытаются завладеть данными банковских карт.