Медведь насмерть растерзал мужчину в ямальском поселке Уренгой Фото: Алексей СТЕФАНОВ.

В поселке городского типа Уренгой Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа местный житель погиб в результате нападения медведя. По факту гибели организована процессуальная проверка. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

По предварительным данным, трагедия произошла во вторник, 3 ноября. Хищник напал на мужчину прямо на территории населенного пункта. От полученных травм пострадавший скончался на месте до прибытия медиков. Выехавшие на место происшествия экстренные службы обезвредили проявившего агрессию зверя.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время на территории автономного округа наблюдается повышенная активность медведей. В связи с этим правоохранительные органы и спасатели призывают жителей региона строго соблюдать меры предосторожности, воздержаться от посещения лесных массивов, а при обнаружении хищников или их следов вблизи жилых домов незамедлительно обращаться в полицию и оперативные службы.

Днем ранее сообщалось, что число жертв нападений медведей в России достигло 30 человек. В Сибири и на Дальнем Востоке медведи регулярно выходят к населенным пунктам. Причиной эксперты называют рост популяции медведей и неурожай естественных кормов, что вынуждает животных искать пищу вблизи жилья людей.