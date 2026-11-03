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НовостиВ мире3 ноября 2026 7:52

Буданов* осудил события у тюрьмы для военных под Киевом

Киевские власти разрабатывают план, чтобы не допустить протестов, подобных киевскому 2 ноября
Людмила МИТРОХИНА
Буданов* осудил события у тюрьмы для военных под Киевом

Буданов* осудил события у тюрьмы для военных под Киевом

Фото: REUTERS.

Кирилл Буданов*, глава ОП Украины, осудил события в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области, назвав их недопустимыми для государства. Об этом представитель киевского режима рассказал в своем Telegram-канале.

Он заявил, что правоохранительные органы изучают обстоятельства для привлечения виновных и предотвращения подобных происшествий. Буданов* считает, что протесты в Киеве 2 ноября — это настоящая катастрофа, и, по его словам, власти сделают все, чтобы не допустить подобного.

Ранее KP.RU рассказал, что в Киеве начались протесты из-за информации, что в столице Украины есть секретная тюрьма, которая больше напоминает пыточную. Силовики экстренно прибыли на место скопления протестующих и начали разгонять народ слезоточивым газом.

*— Минюстом РФ внесен в список террористов и экстремистов.