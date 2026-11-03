В России могут вернуться к разработке «атомохода»: проект задумывался ещё в 50-х годах прошлого века Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Глава Росатома Алексей Лихачев в интервью отраслевой газете «Страна Росатом» заявил, что госкорпорация может вернуться к разработке «атомного локомотива». По его словам, такой проект задумывался еще в 1950-е годы при участии Курчатова и назывался «атомоход».

Лихачев напомнил: даже в 1980-х годах специалисты подготовили технологический облик этого поезда. До опытного образца дело так и не дошло, хотя ученые понимали, как воплотить идею на практике. Помешали технологии того времени — они не давали оптимизировать массогабаритные характеристики и снизить радиационную нагрузку на двигатель.

Теперь глава Росатома рассчитывает, что в ближайшие десятилетия к теме «атомного локомотива» вернутся.

Ранее Лихачев сообщил, что Росатом в ближайшее время установит очередной рекорд по перевозке грузов по Северному морскому пути. По его словам, госкорпорация преодолеет рекордную отметку в 38 млн тонн.