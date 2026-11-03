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НовостиЗдоровье3 ноября 2026 7:56

Глава Роспотребнадзора Попова сообщила о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом

Попова призвала обращаться к врачам при первых симптомах респираторных заболеваний
Семен ЗИМИН
Глава Роспотребнадзора Попова сообщила о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом

Глава Роспотребнадзора Попова сообщила о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом

Фото: Олег УКЛАДОВ.

Сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями фиксируют в России, и доля гриппа в общей структуре случаев растет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в комментарии для Telegram-канала «Юнашев Live».

«Мы видим, конечно же, сезонный рост острых респираторных вирусных инфекций. Растет доля гриппа», — уточнила руководитель ведомства.

Попова отдельно подчеркнула: при первых признаках недомогания лучше не заниматься самолечением, а сразу идти к врачу. Забота о здоровье в разгар сезона простуд — не формальность, а необходимость, отметила она.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что на 44-й неделе 2026 года в стране зарегистрировали свыше 555 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. При этом в ведомстве уточнили: уровень заболеваемости респираторными инфекциями соответствует сезонным показателям.