Глава Роспотребнадзора Попова сообщила о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом Фото: Олег УКЛАДОВ.

Сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями фиксируют в России, и доля гриппа в общей структуре случаев растет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в комментарии для Telegram-канала «Юнашев Live».

«Мы видим, конечно же, сезонный рост острых респираторных вирусных инфекций. Растет доля гриппа», — уточнила руководитель ведомства.

Попова отдельно подчеркнула: при первых признаках недомогания лучше не заниматься самолечением, а сразу идти к врачу. Забота о здоровье в разгар сезона простуд — не формальность, а необходимость, отметила она.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что на 44-й неделе 2026 года в стране зарегистрировали свыше 555 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. При этом в ведомстве уточнили: уровень заболеваемости респираторными инфекциями соответствует сезонным показателям.