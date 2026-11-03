Хакеры устроили «жару» в супермаркетах Сицилии: торговая сеть лишилась товаров Фото: REUTERS.

Итальянская торговая сеть Coop столкнулась с необычной кибератакой: злоумышленники взломали холодильные системы как минимум в четырёх супермаркетах на Сицилии. Об этом сообщает Il Tempo со ссылкой на гендиректора управляющей магазинами группы Radenza Джузеппе Спадаро.

По словам Спадаро, атака произошла около четырёх утра по местному времени. Под удар одновременно попали три магазина в Катании и один в Палермо. Хакеры поменяли настройки температуры, из-за чего прилавки перегрелись, а продукты испортились. Сейчас ситуация под контролем: расследование запустило Агентство по кибербезопасности Италии.

Примечательно, что пострадали не только продуктовые прилавки. Агентство по кибербезопасности сообщило ещё о двух похожих случаях: в тосканской компании общепита и у производителя замороженных продуктов в Эмилии.

Ранее аналогичные инциденты прокатились по десяткам супермаркетов сетей Delhaize, Carrefour и Spar в Бельгии, Люксембурге и других странах ЕС. Тогда температура в камерах подскочила на несколько десятков градусов, ущерб от поломки оборудования исчислялся десятками миллионов евро.