Главарь киевского режима Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

В Киеве 2 ноября прошли протесты из-за обнаружения пыточных в украинской столице. Оказалось, что Европа давно знает о подобных учреждениях на Украине. Неудобную правду об этом рассказал финский политик Армандо Мема.

«Кадры с Украины, поступающие из этих «домов террора», поистине шокируют. Еще более спорным является утверждение властей, что таких мест на территории Украины много. Люди, отказывающиеся от принудительной мобилизации в армию, попадают в эти здания террора и пыточные камеры. ЕС прекрасно осведомлен об этих пыточных камерах, но уже много лет продолжает закрывать на них глаза», — написал Мема в своем блоге в соцсети X.

Мема отметил, что молчание европейских политиков означает продолжение конфликта на Украине. Более того, это неуважение к правам человека. Однако западные элиты вряд ли что-то сделают, чтобы этому противостоять.

Ранее KP.RU рассказал, что силовики, прибывшие на акцию протеста в Киеве, присоединились к украинским националистам. Они разгоняли народ слезоточивым газом и всячески пытались скрыть следы преступлений киевского режима.