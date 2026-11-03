Школьница умерла от инфекции во время поездки в детский лагерь в Татарстане Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

В Республике Татарстан выясняют обстоятельства гибели 12-летней девочки, скончавшейся после резкого ухудшения здоровья во время пребывания в детском лагере имени Губина в Бугульме. Об этом в региональном Министерстве по делам молодежи, передает КП-Казань.

Школьница заехала на лагерную смену 29 октября. Вечером 1 ноября ребенок обратился в лагерный медпункт с высокой температурой, достигшей 39,4 градуса, и сильной головной болью. В ту же ночь родители забрали дочь домой. На следующий день, 2 ноября, состояние девочки ухудшилось, и семья вызвала скорую помощь.

Пациентку доставили в Бугульминскую детскую больницу, откуда экстренно перевели в реанимационное отделение Лениногорской ЦРБ. К оказанию помощи подключился реаниматолог из Детской республиканской клинической больницы Казани, однако в 17:15 врачи констатировали смерть ребенка.

По оценке специалистов, причиной гибели стала молниеносная форма менингококковой инфекции (менингококкцемия и синдром Уотерхауса-Фридериксена).

В настоящее время все участники лагерной смены (194 ребенка) находятся под строгим наблюдением врачей Бугульминской ЦРБ и специалистов Роспотребнадзора. Для тех, кто был в одном отряде с погибшей девочкой, организована обязательная экстренная вакцинация с целью предотвращения дальнейшего распространения опасного заболевания.

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