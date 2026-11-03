Инфляция в Швейцарии выросла до самого высокого уровня за три года. Фото: IMAGO/Anton Geisser/www.imago-images.de/Global Look Press

Инфляция в Швейцарии достигла максимума почти за три года. Об этом пишет Bloomberg.

По данным статслужбы, в октябре потребительские цены выросли на 1,5% в годовом выражении — больше, чем 1% в сентябре, и выше прогнозов экономистов. Ускорению способствовали резкий рост цен на нефть и ослабление франка.

При этом показатель остаётся в диапазоне 0-2%, установленном Швейцарским национальным банком, но уже превышает прогноз политиков на четвёртый квартал — 1,2%. Чиновники считают ускорение временным.

«[Чиновники - прим. ред.] заявляют, что среднесрочное давление увеличилось лишь незначительно», — пишет агентство.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев связал протесты и беспорядки в европейских странах с политическими и экономическими просчётами администрации бывшего президента США Джо Байдена. По его словам, «даже Швейцария горит, в то время как Европа взрывается из-за накопившихся ошибок мышления эпохи Байдена».