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НовостиПолитика3 ноября 2026 8:31

Путин направил поздравления с Днём народного единства

В поздравлении в преддверии Дня народного единства Путин пожелал успехов, доброго здоровья и всего наилучшего
Мария СПИРИДОНОВА
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам накануне Дня народного единства, который страна отмечает 4 ноября. Об этом пишет ТАСС.

В поздравлении глава государства отметил, что праздник посвящён великому подвигу народа, который по зову сердца в трудный для страны час поднялся на защиту родной земли, одолел жестокого врага, возродил и укрепил Державу. Путин также подчеркнул, что ратные и трудовые свершения предков, их сплочённость и беззаветная любовь к Отечеству, верность патриотическим и духовным идеалам служат достойным примером для нынешнего и будущих поколений.

Президент завершил поздравление пожеланиями успехов, доброго здоровья и всего наилучшего.

Ранее доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова напомнила россиянам, что текущая рабочая неделя в России — короткая из-за празднования Дня народного единства. В 2026 году 4 ноября приходится на среду и является нерабочим праздничным днём.