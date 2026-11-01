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НовостиОбщество1 ноября 2026 22:47

Короткая рабочая неделя началась в РФ: отдыхаем в День народного единства

В России началась короткая четырёхдневная рабочая неделя
Мария ПАВЛОВА
У россиян началась короткая рабочая неделя.

У россиян началась короткая рабочая неделя.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В России началась короткая рабочая неделя. В период со 2 по 8 ноября граждан ожидают всего четыре рабочих дня. Об этом напомнила доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

«В России началась короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства. В 2026 году 4 ноября приходится на среду и является нерабочим праздничным днем», - сказала она РИА Новости.

При этом праздничный день 4 ноября не уменьшит зарплату работников, получающих оклад или тарифную ставку, если они отработали полный месяц. Об этом рассказала депутат Светлана Бессараб.

Напомним, единственная шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в 2027 году. Рабочая суббота будет предварять длинные выходные, приуроченные к Дню защитника Отечества.

Тем временем стало известно, что при пятидневной рабочей неделе в 2027 году у россиян будет 118 выходных дней.