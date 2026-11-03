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НовостиВ мире3 ноября 2026 8:32

Лукашенко: Россия на Украине противостоит Западу, Минск это знает

Лукашенко объяснил, с кем на самом деле сражается Россия на Украине
Анастасия СУТОРМИНА
Лукашенко: Россия на Украине противостоит Западу, Минск это знает. Фото: Roman Naumov/Global Look Press

Лукашенко: Россия на Украине противостоит Западу, Минск это знает. Фото: Roman Naumov/Global Look Press

Российская Федерация на Украине противостоит всему Западу. Минск это хорошо знает, а не повторяет чужие нарративы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Также белорусский лидер отметил, что Минск ждет скорейшего окончания конфликта на Украине. Лукашенко также подчеркнул, что этот конфликт уже затрагивает территорию Белоруссии. И Минск делает все, чтобы не оказаться втянутым в противостояние.

При этом Лукашенко выразил уверенность, что Запад на самом деле не понимает, каким будет конфликт с Россией, если европейцы доведут до этого.

«Западные страны не устают пугать свое население, особенно сейчас, надуманной угрозой с востока, готовясь якобы к войне с Россией в 2030 году. Запад вряд ли всерьез осознает, каким будет это военное столкновение», — сказал он.

Ранее Александр Лукашенко отмечал, что украинский конфликт может закончиться уже в 2026 году.