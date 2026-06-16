Лукашенко заявил, что Россия и Украина могут заключить мир уже в этом году: главное из интервью президента Белоруссии

Александр Лукашенко: Конфликт на Украине может завершиться уже в 2026 году. Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Александр Лукашенко на выходных дал большое интервью каналу Al Arabiya. В нем он ответил на вопросы о конфликте на Украине, о Зеленском и о том, когда можно ждать мира.

«Комсомолка» собрала самое главное из интервью Александра Лукашенко.

О СИТУАЦИИ В МИРЕ

- Военные противостояния на Украине и на Ближнем Востоке не имеют военного решения.

- Оба конфликта можно завершить в 2026 году, но это зависит «от желания буквально нескольких человек».

- На Украине ситуация гораздо более сложная, чем на Ближнем Востоке.

- США совершили фатальную ошибку, вступив в конфликт с Ираном.

- Израиль полностью зависит от США, это лучше всего показал конфликт Трампа и Нетаньяху, после которого Иерусалим все-таки остановил удары по Ливану.

- Израилю пора остановиться в своих военных порывах, он и так снискал дурную славу после бомбежек Газы – иначе в современном мире им «не поможет и ядерное оружие».

- Шансы на позитивный исход и мир Александр Григоревич оценил, как «фифти-фифти, 50 на 50». Но добавил, что не теряет надежду.

Военные противостояния на Украине и на Ближнем Востоке не имеют военного решения.. Фото: Александр Река/ТАСС

ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ

- Ядерная гонка и появившееся на фоне нестабильности в мире желание некоторых стран накрыться ядерным зонтиком – путь в никуда. Рано или поздно это может уничтожить мир.

- Лукашенко выступил за разоружение всех стран: США, России, Китая, Великобритании, Индии, Пакистана и всех из «ядерного клуба».

- Если этого не будет, Иран имеет полное право возмутиться - почему ему нельзя иметь ядерное оружие, когда вокруг все, от Израиля до Индии, им владеют.

КОНФЛИКТ НА УКРАИНЕ

- На фоне сообщений, что российские войска могут напасть на Украину с территории союзного государства, Лукашенко с Путиным беседовали о втягивании Белоруссии в конфликт. Путин заявил, что «от этого будет больше вреда, чем пользы».

- В случае вступления Белоруссии в конфликт, страны НАТО могут ввести войска на Украину. Тогда война приобретет совершенно другое качество.

- Белорусия очень уязвима для ВСУ, особенно для массовых атак беспилотников.

- Поэтому Украине совершенно нечего бояться нападения со стороны Белоруссии. И Зеленский это понимает – но Запад заставляет его говорить об угрозе.

- Главная особенность конфликта на Украине – нехватка людей. Критический дефицит испытывает Киев, но и России не хватает солдат.

- Запад уже открыто намекает на это Зеленскому – тебе не оружие нужно, а люди.

Главная особенность конфликта на Украине – нехватка людей. Фото: REUTERS.

О ПЕРЕГОВОРАХ

- Евротройка (Великобритания, Германия и Франция) по итогам саммита в Эвиане выдвинули пять требований России – и для России они неприемлемы.

- При этом Лукашенко считает, что европейцы действительно почувствовали, что пора начинать диалог с Россией. А их условия – это стартовая «максимальная» позиция для начала переговоров.

- Москва может сесть за стол переговоров – но начинать диалог надо с таких же максималистических позиций.

- Любое вмешательство НАТО в конфликт на Украине не просто опасно – оно чревато ядерной войной. А это – гибель всей Европы.

- Среди стран Североатлантического альянса есть те, кто хочет «нагреть руки» на конфликте и мечтает, чтобы прибалтийские страны и Белоруссия оказались втянуты в конфликт. Но большинство глав стран НАТО эту позицию не разделяет.

ЕВРОПА НА ТРОПЕ ВОЙНЫ

- Милитаризация Европы переключение на производство оружия – способ стран ЕС спасти собственную экономику.

- Это беда. Ведь конфликт кончится, и трактор будет нужнее автомата.

- Вернуть всеобщую воинскую повинность в Европе и США будет сложно – в тех странах, где сейчас не служат, люди уже и не хотят служить своей стране.

О СИТУАЦИИ НА ПОЛЕ БОЯ

- В начале конфликта все понимали, что дни Украины сочтены, когда российские войска были под Киевом.

- Вывод войск со стороны Путина был не ошибкой – а шагом навстречу, к миру.

- Обмануть Россию помогал Ватикан и Израиль.

- Если бы Россия тогда продолжила наступление, «ни Зеленского, никого бы не осталось».

- Сегодня российские военные гораздо более успешны на фронте, чем ВСУ и продвигаются вперед.

- Если России удастся окружить Славянско-Краматорскую агломерацию и нанести там поражение, «дни Украины сочтены», потому что там находится костяк ВСУ.

- Украина эффективно отвечает только беспилотниками – но Россия достигла высочайшего уровня борьбы с дронами в воздухе.

О ЗЕЛЕНСКОМ

- Лукашенко заявил, что долго молчал в ответ на высказывания невпопад Зеленского. Но когда он начал открыто угрожать Белоруссии – был вынужден ответить.

- Президент признал, что «может быть переборщил» с жесткостью высказываний в адрес оппонента. «С другой стороны, он должен понимать, у нас часто говорят: как поют, так и отпевают».

- Если бы Зеленский послушал советов, которые белорусский лидер давал ему в 2022, конфликт давно бы закончился.

О МИРНОМ РЕШЕНИИ

- Лукашенко заявил, что компромисса удастся достичь, если все стороны поймут, что подошли к черте, и дальше – только глобальная эскалация.

- У президента Белоруссии есть мнение, на какие уступки должны пойти стороны (Россия, Украина, Европа), чтобы завершить конфликт. Но называть их вслух он отказался – чтобы не навредить переговорам в будущем.

- России, Украине и Белоруссии нужно пережить этот конфликт, а потом сесть за столом втроем и решить, как жить дальше.

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