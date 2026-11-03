Грузина арестовали за сексуальное насилие над ребенком в самолете в Польше Фото: Иван ВИСЛОВ.

В Польше арестовали 29-летнего гражданина Грузии по обвинению в совершении преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней пассажирки на борту суда. О решении суда сообщили в местной полиции, передает RFM24.

Инцидент произошел 30 октября на борту самолета, следовавшего из Барселоны в аэропорт Варшава-Модлин. Во время полета экипаж воздушного судна связался с правоохранительными органами и сообщил, что один из мужчин совершает противоправные действия сексуального характера в отношении сидевшей рядом с ним пассажирки. Как выяснилось позже, пострадавшей оказалась несовершеннолетняя гражданка Польши, летевшая вместе со своей семьей.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника сразу после приземления самолета.

«Задержанному предъявлено обвинение в совершении иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней путем использования фактора неожиданности и вопреки ее несогласию», — сообщила представитель полиции города Новы-Двур-Мазовецки Катажина Трабинска.

По решению суда подозреваемый помещен под стражу сроком на три месяца. В соответствии с польским законодательством фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

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