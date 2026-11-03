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НовостиПолитика3 ноября 2026 8:34

Лукашенко считает, что конфликт на Украине закончится в ближайшие месяцы

Лукашенко указал на усталость сторон в конфликте на Украине
Семен ЗИМИН
Лукашенко считает, что конфликт на Украине закончится в ближайшие месяцы

Лукашенко считает, что конфликт на Украине закончится в ближайшие месяцы

Фото: REUTERS.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине может завершиться уже в ближайшие месяцы. Об этом он сообщил на встрече с генеральным секретарём ОБСЕ, передаёт БелТА. По его словам, усталость от противостояния накопилась у всех сторон.

Лукашенко подчеркнул, что Минск заинтересован в скорейшем урегулировании ситуации на Украине. При этом белорусский лидер отметил, что конфликт уже затрагивает территорию самой Белоруссии, и республика делает всё возможное, чтобы не оказаться втянутой в него напрямую.

Отдельно президент Белоруссии высказался о странах Запада, преимущественно Европы. По его мнению, там не до конца осознают масштаб конфликта, к которому готовятся. Лукашенко призвал руководство ОБСЕ вернуться к своим прямым обязанностям, отметив, что существующие системы сдерживания полностью утратили силу.