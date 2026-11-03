Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика3 ноября 2026 8:36

Лукашенко: Путин пытается не допустить втягивания Белоруссии в конфликт на Украине

Минск также предпринимает меры по невтягиванию Белоруссии в конфликт
Людмила МИТРОХИНА
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Фото: Геннадий БИСЕНОВ.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин осведомлен о попытках втянуть Минск в конфликт на Украине и стремится предотвратить это. Об этом он рассказал во время общения с журналистами.

«Но втягивание Беларуси в войну — это не просто эскалация. Это страшный новый уровень этого (конфликта — прим.ред.). Мы делаем все для того, чтобы не влезть в этот (конфликт — прим.ред.)», — резюмировал белорусский политик.

При этом Лукашенко отметил, что ситуация вокруг Украины приближается к границам Белоруссии. Он подчеркнул, что Минск предпринимает все возможные меры, чтобы избежать втягивания в конфронтацию. Также Лукашенко считает, что конфликт на Украине нужно остановить, иначе он перерастет в третью мировую войну.