Лукашенко: Путин пытается не допустить втягивания Белоруссии в конфликт на Украине

Александр Лукашенко Фото: Геннадий БИСЕНОВ.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин осведомлен о попытках втянуть Минск в конфликт на Украине и стремится предотвратить это. Об этом он рассказал во время общения с журналистами.

«Но втягивание Беларуси в войну — это не просто эскалация. Это страшный новый уровень этого (конфликта — прим.ред.). Мы делаем все для того, чтобы не влезть в этот (конфликт — прим.ред.)», — резюмировал белорусский политик.

При этом Лукашенко отметил, что ситуация вокруг Украины приближается к границам Белоруссии. Он подчеркнул, что Минск предпринимает все возможные меры, чтобы избежать втягивания в конфронтацию. Также Лукашенко считает, что конфликт на Украине нужно остановить, иначе он перерастет в третью мировую войну.