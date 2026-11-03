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НовостиПолитика3 ноября 2026 8:57

Лукашенко: Если не остановить конфликт на Украине, мир ждёт Третья мировая

Лукашенко уверен, что эскалация на Украине приведёт к мировой войне
Сергей КУДРИН
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Фото: REUTERS.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии, предупредил на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности о возможном начале Третьей мировой войны в случае эскалации конфликта на Украине. Об этом информирует агентство БелТА.

«Если мы не остановимся, пойдем по пути эскалации, мы точно придем к третьей мировой войне», - уверен Лукашенко.

В этой связи Лукашенко заявил, что боевые действия на территории Украины, по его мнению, в ближайшее время прекратятся. Так как дальше или Третья мировая, или мирное урегулирование, других вариантов белорусский лидер не наблюдает.

Ранее KP.RU сообщил, что Лукашенко назвал захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро американцами - позором. Он обвинил мировые элиты в борьбе за ресурсы и безответственной конкуренции, приводя в пример Венесуэлу. Лукашенко выразил уверенность, что все вопросы можно было решить без похищения главы государства.