Нардеп Железняк: 219 воздушных тревог прозвучало в Киеве за октябрь Фото: REUTERS.

Верховная Рада Украины подсчитала, сколько раз за октябрь в Киеве звучала воздушная тревога. Народный депутат Ярослав Железняк написал в своем Telegram-канале, что за месяц сирены включали 219 раз, а общая продолжительность тревог составила почти двести часов. Данные парламентарий взял из сообщений Киевской городской военной администрации.

Из этих 219 тревог 181 была объявлена из-за беспилотников. Еще 38 раз угроза доходила до красного уровня. Отдельно депутат посчитал, что происходило в рабочие часы: с 9:00 до 18:00 по будням тревога длилась 40 часов, и 38 из них пришлись на желтый уровень. В итоге 94% сигналов в рабочее время были связаны именно с дронами.

Отсюда Железняк делает практический вывод. По действующим правилам кабмина кофейня, парикмахерская или автосервис без укрытия обязаны закрываться на время тревоги. Выходит, такие заведения простаивали бы 38 часов в месяц — больше четверти рабочего времени.

Ранее украинские СМИ сообщали, что взрывы прогремели в нескольких городах страны, включая Киев, Днепропетровск, Черкассы, Полтаву и Хмельницкий. Хлопки также слышали жители западных регионов и Ровно.