Лукашенко назвал протесты в Европе провалом политики ЕС Фото: REUTERS.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности с рядом громких заявлений. По его мнению, протестные настроения, охватившие страны Евросоюза, являются прямым доказательством провала политики Брюсселя.

Белорусский лидер уверен: стремление ЕС подходить ко всем вопросам с позиции силы ни к чему хорошему не приведёт. Именно это, по его словам, и стало причиной массовых шествий в Европе. Лукашенко также отметил, что таким образом Европа пытается отвлечь собственное население от внутренних проблем.

Отдельно президент Белоруссии высказался о роли американского лидера. По его мнению, Дональд Трамп не позволил европейцам развязать ядерный конфликт, и за это ему стоило бы дать Нобелевскую премию мира. Также Лукашенко считает, что конфликт на Украине закончится в ближайшие месяцы.