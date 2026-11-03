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НовостиПолитика3 ноября 2026 8:48

Лукашенко назвал протесты в Европе провалом политики ЕС

Лукашенко заявил, что чиновники в ЕС пытаются скрыть свои провалы разговорами о войне
Семен ЗИМИН
Лукашенко назвал протесты в Европе провалом политики ЕС

Лукашенко назвал протесты в Европе провалом политики ЕС

Фото: REUTERS.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности с рядом громких заявлений. По его мнению, протестные настроения, охватившие страны Евросоюза, являются прямым доказательством провала политики Брюсселя.

Белорусский лидер уверен: стремление ЕС подходить ко всем вопросам с позиции силы ни к чему хорошему не приведёт. Именно это, по его словам, и стало причиной массовых шествий в Европе. Лукашенко также отметил, что таким образом Европа пытается отвлечь собственное население от внутренних проблем.

Отдельно президент Белоруссии высказался о роли американского лидера. По его мнению, Дональд Трамп не позволил европейцам развязать ядерный конфликт, и за это ему стоило бы дать Нобелевскую премию мира. Также Лукашенко считает, что конфликт на Украине закончится в ближайшие месяцы.