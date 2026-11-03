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НовостиПолитика3 ноября 2026 8:53

Лукашенко рассказал, что обсуждал с Путиным миссию в Алешках

В Херсонской области 1 ноября закончилась гуманитарная миссия по эвакуации жителей
Людмила МИТРОХИНА
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Фото: Геннадий БИСЕНОВ.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным миссию в Алешках. Об этом он завел речь, выступая на Международной конференции по безопасности Белоруссии.

Лукашенко рассказал об участии Беларуси в гуманитарной миссии в Алешках, отметив роль омбудсменов по правам человека от России и Украины Яны Лантратовой и Дмитрия Лубинца. Он призвал расширять гуманитарные коридоры и искать пути деэскалации.

Напомним, 1 ноября 2026 года закончилась гуманитарная миссия в городе Алешки в Херсонской области. Она была направлена на эвакуацию жителей города. Гуманитарная операция случилась под руководством представителей России, Украины и при поддержке жены президента США Дональда Трампа Мелании.