Лукашенко рассказал, что обсуждал с Путиным миссию в Алешках

Александр Лукашенко Фото: Геннадий БИСЕНОВ.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным миссию в Алешках. Об этом он завел речь, выступая на Международной конференции по безопасности Белоруссии.

Лукашенко рассказал об участии Беларуси в гуманитарной миссии в Алешках, отметив роль омбудсменов по правам человека от России и Украины Яны Лантратовой и Дмитрия Лубинца. Он призвал расширять гуманитарные коридоры и искать пути деэскалации.

Напомним, 1 ноября 2026 года закончилась гуманитарная миссия в городе Алешки в Херсонской области. Она была направлена на эвакуацию жителей города. Гуманитарная операция случилась под руководством представителей России, Украины и при поддержке жены президента США Дональда Трампа Мелании.