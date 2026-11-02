Яна Лантратова подвела итоги гуманитарной миссии в Алешках Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области стала настоящей беспрецедентной операцией по спасению мирных людей. 30 октября оттуда вывезены порядка 750 человек. Тех, кто месяцами не выбирался из подвалов, жил без света и воды, добывал еду под украинскими дронами, а потом готовил ее на костре в промежутках между обстрелами.

Как все происходило, чего опасались и что планируют в будущем рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Лантратова рассказала, как жители Алёшек покидали город

КАК ШЛА ПОДГОТОВКА

Миссии предшествовали месяцы подготовки. Шли переговоры с украинской стороной, с коллегой Лантратовой — Дмитрием Лубинцом, с местными жителями в Алешках, выяснялись их потребности. Все это при посредничестве первой леди США Меланьи Трамп. С ее командой были регулярные созвоны.

Завершающий этап прошел в белорусском Гомеле, где обе стороны подписали соглашение. Одно — на русском, второе — на украинском языках. В первую очередь оно касалось режима тишины с 4 утра 27 октября до 23.59 1 ноября. А также всех подробностей, как будет двигаться колонна автобусов с беженцами, что впереди нее будут ехать военные, обеспечивающие безопасность.

Обе делегации стартовали в Алешки из Анапы. Там присоединились более 50-ти журналистов: российские, украинские, европейские и американские.

Безопасность миссии обеспечивали российские военные. Рискуя собственной жизнью, они разминировали дорогу, по которой должна была пройти гуманитарная колонна. Кстати, соболезнования родным погибших военных, которые подорвались на минах-ловушках, выразили оба омбудсмена.

Яна Лантратова объяснила, что миссия была не политической, а именно гуманитарной Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

ПРИВЕЗЛИ ПОМОЩЬ И ВЫВЕЗЛИ ЖЕЛАЮЩИХ

Были приготовлены 25 автобусов, чтобы вывести всех желающих. Отдельный автобус предусмотрели для домашних питомцев и сумок с вещами. В каждом автобусе — запас еды, чая и воды для беженцев.

Предусмотрели 30 мест для лежачих и маломобильных людей. А еще — 9 машин «Скорой помощи» с полсотней медиков.

В Алешки привезли продукты, средства гигиены, медикаменты, теплые вещи и топливо. Все то, о чем попросили Лантратову местные жители накануне миссии. А еще организовали горячее питание возле местной больницы.

ЧЕГО БОЯЛИСЬ ЛЮДИ

Заранее было условлено, что безопасность будет обеспечена всем. Неважно, куда человек выбрал поехать: на Украину или в Россию. Более того, многие не записывались в списки на выезд и пришли только к отправлению. Основная причина — страх. Люди боялись провокаций и обстрелов.

А в самих списках не отмечали, куда собрался выезжать человек, главное — дать ему это право. Более того, некоторые беженцы просто выходили на трассу с сумками. Вся колонна останавливалась и людей забирали.

— Моя мама — врач. Так вот она спасает людей, не взирая на их взгляды. Правозащитная миссия сродни этому. Она была не политической, а именно гуманитарной, — признается Лантратова.

За время эвакуации ни одного инцидента или провокации не произошло. Миссия прошла безупречно. Обе стороны выполнили свои обязательства полностью.

Те, что остались в Алешках и отказались от эвакуации, со слезами признались, что не могут оставить тяжело больных или пожилых родных людей. Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

ПОЧЕМУ ВЫЕХАЛИ НЕ ВСЕ?

Яна Лантратова говорит, что рассчитывали на большее количество людей, но многие покинули город еще раньше. А те, что остались в Алешках и отказались от эвакуации, со слезами признались, что не могут оставить тяжело больных или пожилых родных людей.

— Одна женщина буквально плакала. Я ей объясняю, что всех ждет хороший ПВР (пункт временного размещения) в Краснодарском крае. А она говорит, что мама после инсульта и просто не доедет. У другой — муж лежит в больнице. А есть еще пожилые люди, которые не хотят никуда уезжать, там их дом и они наотрез отказываются ехать. А с ними рядом остаются дети, — поясняет Лантратова.

Всех их взяли на контроль и не бросят, будут помогать и дальше.

Тех, кто выбрал остаться в России, отвезли сначала в Симферополь, затем — Краснодарский край, кто-то выбрал поехать в Скадовск.

ЧТО ЖДЕТ ВЫЕХАВШИХ?

Для них в оздоровительных центрах приготовили ПВР — комнаты на два и четыре человека. Врачи им оказали медицинскую помощь, назначили лечение, со всеми работают психологи.

Организовали выездную бригаду МФЦ, чтобы люди могли получить или восстановить документы. Представители банков помогают открыть людям счета.

Все беженцы получили сим-карты и теперь могут позвонить своим близким. А еще каждый получит материальную помощь.

Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

БЕЖЕНЦЫ: «МЫ — ДОМА!»

Яна Лантратова говорит, что запомнилась семья, где было семь детей. Они были в напряженном эмоциональном состоянии и боялись уезжать. Начитались всяких «вбросов» в интернете. А когда все же удалось их убедить выехать, Яна Валерьевна признается: испытала огромное облегчение. Детвора не забыла взять их маленькую собачку.

Эта семья из краснодарского ПВР вышла по видеосвязи во время пресс-конференции.

— Тут есть свет, вода. Мы просто в раю, приходим в себя, — признается мама Евгения Николаевна.

Волонтеры их окружили заботой и вниманием. Алешкинцы признаются: даже неловко. А детвору уже скоро ждет нормальная учеба в школе. Регион пообещал обеспечить детей всем необходимым.

— Мы, наконец-то, выходим на улицу и не прислушиваемся к небу, спим теперь спокойно. Жизнь поменялась кардинально. Мы — дома, — признается их земляк Александр Иванович и говорит, что желать больше нечего.

АЛЕШКИ — ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА?

Миссии, подобные Алешкинской, по заверению Яны Лантратовой, теперь станут регулярными и ежемесячными. Направлений хватает. И это не только Херсонская область, но и Запорожская, а также ДНР и ЛНР.

Заявку о помощи беженцам, поиске выехавших родных можно адресовать по телефону «Горячей линии»: 8 906 071 04 20 (доступны мессенджеры).

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