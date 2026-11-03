Лукашенко призвал вручить Нобелевскую премию мира Трампу: в чем заслуга президента США

Лукашенко: Трамп достоин Нобелевской премии за удержание Европы от ядерной войны Фото: REUTERS.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американский лидер Дональд Трамп заслуживает присуждения Нобелевской премии мира за свои усилия по предотвращению глобального конфликта.

По его мнению, глава Белого дома играет ключевую роль в сдерживании ситуации, не позволяя европейским странам спровоцировать Третью мировую войну, способную перерасти в ядерное противостояние.

«Да уже только для того, чтобы Трамп не позволил европейцам развязать ядерный конфликт, ему стоит дать Нобелевскую премию мира», — подчеркнул белорусский лидер в ходе выступления на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Напомним, Трампа несколько раз выдвигали на Нобелевскую премию мира. Так, зампредседателя южнокорейского комитета по разведке Пак Вон Сон предложил вручить американскому лидеру эту премию, заявляя, что тот способствовал установлению мира на Корейском полуострове, поскольку вел переговоры с КНДР.

Сайт KP.RU подробно разбирал, почему Трамп так и не получил Нобелевскую премию мира.

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