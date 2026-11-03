Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Белоруссия с начала конфликта приняла полмиллиона украинцев. Об этом на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, все эти люди живут в Беларуси, и не было ни одного случая, чтобы они «вели себя плохо». Лукашенко подчеркнул, что украинцы уравнены в правах с белорусами и имеют гарантии работы, медицинских услуг и образования.

Он также заявил о готовности Минска и далее вносить реальный вклад в урегулирование конфликта и минимизацию его последствий. Обращаясь к тем, кто хочет договориться, Лукашенко призвал приезжать в Минск — «не посредничать, а договариваться».

«Мы вовлечены в этот украинский конфликт. Наши интересы в мирных переговорах очень серьезные», — отметил президент Белоруссии.

Ранее украинский политолог Олег Соскин связал возможный массовый отъезд граждан из городов с нарастанием кризисных явлений внутри Украины. По его мнению, ключевую роль в этом вопросе играют курс, который проводит Владимир Зеленский, и недостаточная эффективность работы правительственной команды, включая премьер-министра Сергея Корецкого.