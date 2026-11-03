Мерц сообщил, что Зеленский посетит Берлин во вторник Фото: REUTERS.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что во вторник в Берлин приедет Владимир Зеленский. Это он объявил, выступая на бизнес-конференции в столице ФРГ, пишет Reuters.

Мерц неожиданно вспомнил прошлогодний визит главаря киевского режима в Белый дом и заметил: мол, теперь Зеленский приедет сюда вместе с ним сразу после полудня, и тогда «всё будет немного по-другому». Что именно канцлер имел в виду, он не уточнил.

Поездки Зеленского в Германию обычно держат в тайне до последнего. О визите не сообщают заранее, а на месте принимают самые строгие меры безопасности.

Тем временем внутри Германии у Мерца хватает критиков. Бывший министр финансов и экс-лидер СвДП Кристиан Линднер в интервью Die Welt раскритиковал курс нынешнего правительства. По его мнению, главная беда страны в том, что со сменой канцлера политика государства осталась прежней.