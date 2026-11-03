«Я не хочу играть эту роль»: Лукашенко высказался о конфликте на Украине

Александр Лукашенко Фото: Геннадий БИСЕНОВ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не будет посредником в переговорах по Украине и имеет серьезные интересы в этом вопросе. Он отметил, что не хочет играть в «роль посредника». Об этом политик рассказал, выступая на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Я не хочу играть эту роль посредника, тем более, что наши интересы в этих переговорах приличные, серьезные", — резюмировал Лукашенко в своем докладе.

IV Международная конференция по евразийской безопасности проходит в Минске с 3 по 4 ноября. Участвуют более 600 человек из 50 стран, включая президента Белоруссии Александра Лукашенко, главу МИД РФ Сергея Лаврова и руководство Союзного государства, СНГ, ОДКБ, ОБСЕ и ШОС.

Ранее KP.RU передало другие слова Лукашенко об украинском конфликте. Отмечается, что глава Белоруссии ценит старания президента РФ Владимира Путина по недопущению втягивания Минска в конфликт. Также Лукашенко выразил надежду, что конфликт на Украине разрешится в ближайшие несколько месяцев.