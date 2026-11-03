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НовостиВ мире3 ноября 2026 9:11

Умерла Николь Тейлор, певица группы Taylor Red

В возрасте 35 лет ушла из жизни участница американского кантри-трио Taylor Red Николь Тейлор
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Мария СПИРИДОНОВА
Taylor Red — трио сестер из города Херли, штат Миссисипи

Taylor Red — трио сестер из города Херли, штат Миссисипи

Фото: Соцсети.

Умерла Николь Тейлор, участница американского кантри-трио Taylor Red. Певица скончалась 28 сентября в Нэшвилле, штат Теннесси, в возрасте 35 лет после четырехлетней борьбы с онкологическим заболеванием, пишет The Sun.

Диагноз рака груди Николь поставили в 2022 году. О ее уходе сообщили сестры-тройняшки Натали и Ника, которые вместе с ней выступали в составе группы. В обращении, опубликованном на YouTube, они признались, что не ожидали, что им придется говорить о смерти сестры.

«Мы думали, что она [Николь - прим. ред.] будет здесь и расскажет свою историю земного исцеления. Вместо этого мы делимся её историей небесного исцеления, она обрела покой и больше не страдает, за что мы ей благодарны», — сказали Натали и Ника.

Taylor Red — трио сестер из города Херли, штат Миссисипи. Коллектив получил известность благодаря кантри-композициям Country Money и Rent Free.

Ранее стало известно о смерти 64-летнего Хуана Аткинса, одного из основоположников техно-музыки.