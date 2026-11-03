Минобороны: ВС РФ поразили за сутки объекты портовой инфраструктуры Украины Фото: Андрей ЦЫГАНОВ.

Российские военные за последние сутки нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры, которые применяются Вооружёнными силами Украины. Об этом говорится в заявлении Минобороны России, сделанное во время ежедневной сводки.

«Нанесено поражение объектам портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, местам запуска и хранения беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении от российского военного ведомства. При этом отмечается, что цели были поражены с помощью БПЛА, авиации и артиллерией.

Напомним, ВС РФ атакуют только военные или околовоенные объекты на территории Украины. При этом киевский режим использует сухогрузы и портовую инфраструктуру для перевоза оружия, а также для поставок топлива, которое необходимо для нужд ВСУ.