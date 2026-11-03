Латипов: дроны ВСУ неоднократно нарушали границу Абхазии у Сочи Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Украинские беспилотники регулярно залетают в воздушное пространство Абхазии. Об этом рассказал Рустам Латипов, возглавляющий погрануправление Службы госбезопасности республики. Его слова приводит РИА Новости.

По данным Латипова, речь идет об участке российско-абхазской границы рядом с Сочи. Власти республики, по его словам, делают все возможное, чтобы прикрыть критическую инфраструктуру — железную дорогу и аэропорт в Сухуми, который недавно снова начал работать. Каждый такой инцидент с дронами ставит под удар привычную жизнь тысяч людей.

Когда беспилотники атакуют, работу приостанавливает КПП «Псоу» — единственный сухопутный переход между Россией и Абхазией. В часы пик через него проходят порядка 60 тысяч человек.

Ранее в Минобороны сообщили: за ночь 3 ноября российские силы ПВО уничтожили 856 украинских беспилотников над регионами страны. Дроны сбивали над несколькими субъектами РФ и акваторией Черного моря.