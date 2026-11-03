ПВО России за сутки уничтожила 1265 БПЛА ВСУ и четыре ракеты «Нептун» Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение суток уничтожили 1265 украинских беспилотников и четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1265 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — следует из сообщения оборонного ведомства.

Утром во вторник сообщалось, что российские силы ПВО уничтожили за ночь 856 украинских беспилотников над 15 регионами страны и акваторией Черного моря. Мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в «Максе» сообщил, что в период с 20:30 2 ноября до 07:30 3 ноября в сторону Московского региона летели 493 БПЛА. Большую часть из них уничтожила система ПВО Минобороны на дальних рубежах, а 187 беспилотников были нейтрализованы на подлёте к Москве.