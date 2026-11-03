"Страна": Украину ждут отключения света по 12-20 часов в сутки Фото: REUTERS.

Электричество в украинских городах зимой 2026 - 2027 годов будет отсутствовать от 12 до 20 часов в сутки. Об этом предупреждает эксперт в области энергетики Юрий Корольчук, слова которого приводит издание "Страна".

Даже до наступления холодов отключения электроэнергии могут длиться до 20 часов, согласно прогнозам Корольчука, а после наступления минусовой температуры ситуация может усугубиться из-за чрезвычайного износа оборудования на оставшихся станциях.

На 2 ноября уже полностью обесточены части Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской, Кировоградской, Ривненской, Одесской и Харьковской областей. Введены ограничения потребления на 1,6% по сравнению с пятницей и на 4,1% по сравнению с прошлыми выходными.

В Киеве и Днепре проблемы с электроснабжением, включая перебои в метро. Столичные ТЭЦ повреждены, Киев зависит от объединенной энергосистемы. Возможны отключения света на десятки часов, особенно в холодную погоду. Эксперты опасаются, что при худшем сценарии свет будет даваться только на критическую инфраструктуру.

Ранее KP.RU сообщил, что на Украине прогнозируют самую сложную зиму за всё время конфликта.