Суд Москвы оштрафовал Telegram на 14 млн руб за публикацию экстремистской книги Фото: Олег УКЛАДОВ.

Столичный суд выписал Telegram штраф свыше 14 миллионов рублей. Причина — публикация книги, которую ранее признали экстремистским материалом. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

«Суд признал Telegram виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации)» — говорится в решении суда.

Ранее стало известно, что московские суды взялись и за Google: в производство поступили два свежих протокола на американскую корпорацию. Заседания уже назначены — на 3 и 10 ноября. По каждому из них компании грозит штраф до 4 миллионов рублей.

Суть претензий к Google стандартная для подобных дел: компания не удалила информацию, которую по российскому законодательству обязана была убрать.