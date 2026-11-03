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НовостиПолитика3 ноября 2026 9:32

Лавров отметил попытки ЕС выстроить систему безопасности против РФ и Белоруссии

Лавров заявил, что вся современная стратегия ЕС направлена против РФ и Минска
Сергей КУДРИН
Лавров отметил попытки ЕС выстроить систему безопасности против РФ и Белоруссии

Лавров отметил попытки ЕС выстроить систему безопасности против РФ и Белоруссии

Фото: REUTERS.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что современная "система безопасности Евросоюза", которую объединение выстраивает в последние годы, не оборонительная. Она создаётся исключительно против Российской Федерации и Белоруссии, и носит агрессивный характер.

"Из западной части континента, особенно из Брюсселя, слышим пока призывы выстраивать систему безопасности против, по сути дела, России, Белоруссии и всех тех, кто не будет подчиняться безоговорочно натовцам и членам Евросоюза", - отметил министр.

Лавров подчеркнул, что он поддерживает выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко об открытости РФ и Минска для всех, кто готов к справедливому и взаимоуважительному диалогу.

Ранее KP.RU сообщил, что 2 ноября Лавров прибыл в Минск для участия в IV Международной конференции по евразийской безопасности, которая проходит 3-4 ноября. На пленарной сессии он представил оценки военно-политической ситуации.

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