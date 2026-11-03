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НовостиВ мире3 ноября 2026 9:35

В МИД России снова напомнили, зачем ЕС твердит о прекращении огня на Украине

Лавров: мольбы ЕС о прекращении огня на Украине нужны только для передышки
Анастасия СУТОРМИНА
Лавров: мольбы ЕС о прекращении огня на Украине нужны только для передышки. Фото: Bocharov Denis/Global Look Press

Лавров: мольбы ЕС о прекращении огня на Украине нужны только для передышки. Фото: Bocharov Denis/Global Look Press

Стенания Евросоюза о необходимости прекращении огня на Украине нужны не для мира, а для передышки Киеву. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Также российский дипломат отметил, что Лондон и Париж предлагают стабилизировать киевский режим. Именно с этим связаны призывы остановиться на линии боевого соприкосновения.

Напомним, накануне главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не откажется от территорий. И тут же выдал в очередной раз, что готов встретиться с Владимиром Путиным в Турции.