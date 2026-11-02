Зеленский снова наехал на Трампа, обвинив американского президента во лжи, при этом, сам соврал столько раз, что пальцев на руках не хватит Фото: REUTERS.

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский постоянен только в одном — в том, что он меняет свою позицию по десятку раз на дню. Глава МИД Украины Андрий Сибига от имени Зеленского объявил, что тот готов к обсуждению территориального вопроса. И в тот же день сам «просрочка» в интервью CNN Türk заявил, что не уступит ни сантиметра территории Украины, которую не смогла «захватить» российская армия. При этом, он постоянен в том, что требует, просит, умоляет о встрече с президентом России Владимиром Путиным, заявляя, что именно их личные переговоры смогут достичь мира на Украине. Зачем встречаться, при условии, если Зеленский не намерен идти ни на какой компромисс, «просроченный» не объясняет. Это звено выпадает из логической цепочки в его голове, обесценивая сразу все ее содержимое.

Впрочем, обо всем по порядку. На телеканал CNN Türk Зеленский пришел после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но либо он купировал тезисы и предупреждения Эрдогана, либо турецкий президент оказался весьма лоялен по отношению к «просроченному», поскольку ни по одному вопросу украинский наркофюрер своей точки зрения не изменил.

И начал педалировать тему переноса переговоров для своей встречи с Путиным в Турцию.

— Я знаю, что президент Эрдоган поддерживает связь с Путиным. Поэтому мы поддерживаем встречу в Турции, — сразу заявил Зеленский, мимоходом заметив, что Эрдоган находится на стороне Украины, и подтвердил свою «готовность». — Да, мы готовы. Мы готовы к этой встрече в Турции. На саммите лидеров главным пунктом нашей повестки будет безусловное, полное прекращение огня и его сопровождение надёжным механизмом контроля. Гарантии безопасности — очень важная тема. Восстановление Украины, например, тоже очень важный вопрос. И, конечно, вопрос территорий. Это важно для всех.

На телеканал CNN Türk Зеленский пришел после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Фото: REUTERS.

Вопрос, а зачем нам такой посредник, который находится на стороне Украины? Нет, для Путина это не проблема. Его не выбить из седла никаким количеством противников, какое бы давление они ни пытались оказать. Если мы вспомним, он совершенно ровно вел себя в абсолютно враждебном окружении на саммите «Большой двадцатки», который проходил в Австралии в 2014-м. Но в данном случае, актуален другой вопрос — зачем Москве эта встреча, если Зеленский уже заранее отказался от условий, которые выставила перед ним Москва. О чем в этом же интервью совершенно однозначно высказался сам «просроченный» Зеленский.

— Мы, конечно, не откажемся от наших территорий. Но Россия, разумеется, этого хочет. Особенно через американских посредников они передают нам это требование. Они требуют, чтобы мы по собственной воле отказались от территорий, которые они сами не смогли захватить, — заявило это насквозь лживое и брехливое существо. — Это нездоровая идея, она противоречит здравому смыслу. Поэтому наш приоритетный формат такой: нынешняя линия фронта замораживается, достигается прекращение огня.

Заметьте — просто замораживается. А что заморожено, может быть в любое время разморожено. Это, ребятки, не мир, а только лишь перемирие. И это совсем не то, чего хочет Москва добиться в ходе специальной военной операции, цели и задачи которой были объявлены еще в 2022-м и с тех пор не изменились.

Зеленский, кстати, снова наехал на Трампа, обвинив американского президента во лжи, при этом, сам соврал столько раз, что пальцев на руках не хватит. Так, например, он объявил, будто Россия заявляла о планах победить Украину за 3 дня, хотя прекрасно знает, что этот фейк имеет американское происхождение.

Впрочем, это уже не важно. Особенно, если учесть, что «просроченный» врет, как дышит. Важно лишь одно в данном случае. Если переговоры технических групп ознаменуются обменом пленных — это уже можно будет считать хорошим результатом. А вот мирного соглашения ждать не стоит. Кстати, как и встречи Путина с этой «зеленой» плесенью. Незачем. Да и не по «зельке», извините, «шапка». Для него давно был придуман колпак.

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