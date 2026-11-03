Биолог предупредил, какие опасные инфекции могут переносить обычные мухи

Насекомые могут стать причиной заражения кишечными инфекциями. Фото: Wolfram Steinberg/dpa/Global Look Press

Мухи могут быть не просто назойливыми насекомыми, но и переносчиками опасных инфекций. Садясь на продукты после контакта с мусором и отходами, они способны оставлять на еде бактерии и яйца паразитов, предупредил биолог Дмитрий Сафронов. Об этом пишет «Абзац».

«После контакта с падалью и различными отходами муха садится на наши продукты питания и оставляет на них бактерии или яйца гельминтов», – рассказал Сафронов.

По словам специалиста, насекомые могут стать причиной заражения кишечными инфекциями и паразитарными заболеваниями, включая дизентерию и сальмонеллез.

Особенно важно защищать от насекомых продукты, которые не проходят термическую обработку перед употреблением. Врач-эндокринолог Анастасия Самойлова рассказала, чтобы снизить риск заражения, следует хранить еду в закрытых контейнерах и не оставлять ее надолго открытой. Фрукты и овощи после контакта с насекомым можно тщательно вымыть.