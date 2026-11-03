Лавров: Япония ускоренно милитаризируется и отходит от неядерных принципов Фото: REUTERS.

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на IV Международной конференции по евразийской безопасности в Минске, отметил постепенное возрождение японского милитаризма. По словам министра, японцы ускоренно раскручивают внутри себя военизированные настроения и готовятся отказаться от принципов неядерного государства.

"Политическая элита этой страны, которая пережила ужасы американской атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, активно обсуждает во главе с премьер-министром Санаэ Такаити возможность отхода от трех неядерных принципов", - заявил Лавров.

Министр констатировал, что японские элиты, очевидно, забыли уроки недавней истории, и снова хотят взяться за оружие.

Ранее KP.RU сообщил, что власти Японии выбрали милитаризацию и союз с США для защиты национальных интересов. Лавров отметил, что Синдзо Абэ понимал необходимость взаимодействия с Россией, в то время как его преемники предпочли сотрудничество с Вашингтоном.

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