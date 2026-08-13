Лавров: Япония выбрала милитаризацию для обеспечения своих интересов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нынешние власти Японии решили обеспечивать национальные интересы через милитаризацию страны в союзе с США. Об этом он сказал в интервью ИС «Вести».

Лавров отметил, что бывший премьер-министр Синдзо Абэ придерживался корректной линии и понимал, что интересы Японии невозможно обеспечить без взаимодействия с Россией. Однако его преемники выбрали иной путь — сотрудничество с Вашингтоном и наращивание военного потенциала.

Ранее KP.RU писал, что Япония выразила России протест из-за поездки президента России Владимира Путина на Итуруп, вызвав для этого посла РФ Николая Ноздрева. В ответ посол разъяснил главе японского МИД, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью России.