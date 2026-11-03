Песков: Европа бережет подопечных в Киеве от скандалов типа пыточной под Киевом. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Европа делает все для того, чтобы оберегать своих «подопечных» в Киеве от таких скандалов, как история с пыточной под Киевом. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России добавил, что в Кремле не удивились отсутствию реакции западных правозащитников на историю с пыточной под Киевом.

Глава комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас прокомментировал ситуацию с «пыточными» в Киеве. Он заявил, что ситуация с удержанием людей в подвале под Киевом демонстрирует, во что превратился «европейский выбор» Украины.