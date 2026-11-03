Европа делает все для того, чтобы оберегать своих «подопечных» в Киеве от таких скандалов, как история с пыточной под Киевом. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России добавил, что в Кремле не удивились отсутствию реакции западных правозащитников на историю с пыточной под Киевом.
Глава комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас прокомментировал ситуацию с «пыточными» в Киеве. Он заявил, что ситуация с удержанием людей в подвале под Киевом демонстрирует, во что превратился «европейский выбор» Украины.