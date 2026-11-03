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НовостиПолитика3 ноября 2026 9:47

Песков: РФ примет участие в переговорах по Украине в Абу-Даби 10-11 ноября

Песков заявил, что российскую делегацию в Абу-Даби возглавит Мединский
Сергей КУДРИН
Песков: Делегация РФ будет находиться в Абу-Даби 10-11 ноября

Песков: Делегация РФ будет находиться в Абу-Даби 10-11 ноября

Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какой будет делегация Москвы на переговорах по Украине в Абу-Даби. В частности, он отметил, что возглавит российских переговорщиков снова Владимир Мединский, а сама группа будет пребывать в городе два дня - 10-11 ноября 2026 года.

"Действительно, российская делегация 10-11 ноября прибудет в Абу-Даби и будет принимать участие в трехсторонних переговорах", - заявил Песков журналистам.

Напомним, что главной темой переговоров в Абу-Даби будет уже не сам факт мирного соглашения, а гарантии трехсторонней безопасности.

Ранее KP.RU сообщил, что Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби. Также Уиткофф анонсировал дату переговоров, перед которыми США проведут встречу в Брюсселе.

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