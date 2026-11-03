Стал известен состав американской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби

Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер Фото: www.capitalpictures.com/ Global Look Press

Спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер представят Вашингтон на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби. Об этом сообщает Reuters.

"Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, как ожидается, будут представлять США в Абу-Даби", - цитирует агентство анонимного представителя американской администрации.

Ранее Уиткофф сообщил, что трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут 10-11 ноября. По его словам, перед эти американцы проведут встречу в Брюсселе. США обсудят с европейцами гарантий безопасности для Украины.

Как писал KP.RU, позиция Москвы по урегулированию конфликта на Украине остается неизменной. Глава МИД России Сергей Лавров уточнил, что российская сторона не согласна с представляемой Киевом военной угрозой.

Напомним, KP.RU собрал последнюю информацию о выборах в Конгресс США, которые стартуют 3 ноября.