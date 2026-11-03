Какие секреты нельзя рассказывать мужу: объяснение психолога

Психолог объяснила, почему нельзя делиться с мужем секретами подруг. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В браке важно сохранять доверие, но это не значит, что супругам нужно рассказывать друг другу абсолютно все. Существуют личные границы и чужие тайны, которые нельзя раскрывать даже самым близким людям. Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова рассказала, какими секретами не стоит делиться с мужем. Об этом пишет «Абзац».

«В первую очередь не стоит без разрешения пересказывать супругу чужие секреты. Если подруга рассказала о проблемах в браке, болезни, измене, беременности, аборте, долгах или какой-то очень личной истории, это не становится семейной информацией только потому, что вы замужем», – пояснила Денисова-Мельникова.

Психолог также отметила, что женщина не обязана посвящать мужа в каждую мысль, воспоминание или подробность своей прошлой жизни. Если эта информация никак не влияет на отношения и совместное будущее, ее можно оставить при себе.

Однако есть вещи, которые скрывать от супруга не стоит. Речь идет о крупных долгах, изменах, зависимостях и серьезных финансовых обязательствах. Такая информация напрямую касается партнера и может повлиять на его решения и жизнь семьи.

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